Esporte Raphael Teixeira termina as duas provas da Stock Car Light em Goiânia; Traldi abandona Anfitriões tiveram dificuldades com seus carros durante o fim de semana na pista goianiense

Os goianos da Stock Car Light, divisão de acesso da categoria, uma das principais do automobilismo nacional, andaram o fim de semana da etapa de Goiânia na parte de trás do pelotão dentre os 23 pilotos da disputa. Lauro Traldi, da MRF Racing, natural de Goiatuba, teve problemas com seu carro na sexta-feira (17), abandonou a corrida 1, no último sábado (18), e a co...