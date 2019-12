Esporte Raphael Miranda é chave para novo patamar na base do Atlético-GO Após sucesso com o Trindade, técnico comandará o Dragão na Copinha e prevê bons resultados a curto prazo

O Atlético estará nas mãos do técnico Raphael Miranda. Após sucesso com o Trindade, o treinador goianiense, de 33 anos, almeja participação de destaque para o Dragão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Uma boa campanha em solo paulista ajudará a confirmar um novo momento atleticano em relação ao cuidado com as categorias de base do clube. Essa nova etapa está ligada a um maior ...