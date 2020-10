Esporte Raniel, do Santos, recebe alta de hospital após passar por cirurgia Atacante ficou internado em Goiânia, no sábado (3), após diagnóstico de trombose venosa profunda. Ele foi transferido para São Paulo no domingo (4), dia que o Santos venceu o Goiás pela Série A

O atacante Raniel, do Santos, recebeu alta nesta quinta-feira (8) do Hospital Sírio-Libanês após ser submetido a uma fasciotomia e uma drenagem cirúrgica de um hematoma extenso na perna direita. No sábado (3), ele foi internado em Goiânia, após ter sido diagnosticado com trombose venosa profunda (TVP) enquanto estava na concentração com a equipe paulista para enfrentar o Goiás, no dia seg...