Esporte Ramon deve deixar o Vila Nova para jogar no Bahia Meia está emprestado pelo Internacional e seu vínculo encerra no final da temporada. Jogador negocia com o tricolor baiano para 2020

O meia Ramon não permanecerá no Vila Nova para 2020. Um dos poucos destaques da equipe colorada neste ano, o jogador deve jogar pelo Bahia na próxima temporada. Ele está emprestado ao time goiano pelo Internacional e negocia com a equipe baiana. Ramon disputou 39 jogos pelo Vila Nova em 2019, com 3.042 minutos é o terceiro jogador que mais atuou pelo clube no ano, m...