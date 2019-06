Esporte Ramires faz primeiro treino no Palmeiras e conhece o elenco Aos 32 anos, Ramires foi anunciado pelo Palmeiras no último dia 13. O jogador estava livre no mercado após ter se desligado do Jiangsu Suning, da China

O meio-campista Ramires realizou o primeiro treino no Palmeiras nesta quarta-feira. O mais novo reforço da equipe tinha sido liberado das atividades de segunda e terça para resolver assuntos pessoais. Ramires passou por testes e exames com a fisiologia, fisioterapia e preparação física. Ele ainda teve o primeiro contato com seus companheiros e reviu o técnico Lui...