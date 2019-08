Esporte Rally dos Sertões chega a Goiás nesta terça-feira (27) Caravana passará por São Miguel do Araguaia, única cidade goiana a receber o evento este ano

A caravana da edição de 2019 do Rally dos Sertões chega a Goiás na próxima terça-feira (27). A passagem do evento automobilístico será na cidade de São Miguel do Araguaia, conhecido ponto turístico do Estado. A previsão é de que os carros cheguem por volta das 17 horas vindos de Barra do Garças (MT). No dia seguinte, na quarta-feira (28), eles seguirão viagem...