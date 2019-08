Esporte Ralf segue tratamento e deve voltar a reforçar o Corinthians daqui duas semanas O jogador está na parte final do tratamento de uma lesão muscular na coxa direita

O volante Ralf apareceu no gramado do CT Joaquim Grava nesta quinta-feira, mas para realizar um treino específico com os preparadores físicos do Corinthians. O jogador está na parte final do tratamento de uma lesão muscular na coxa direita. "Está indo tudo conforme o esperado. Ele deve começar a transição (iniciar o trabalho físico) na próxima semana. É possível que fi...