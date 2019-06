Esporte Ralf festeja grande sequência de jogos no ano e contrato renovado com Corinthians Ralf é o jogador de linha que mais vezes entrou em campo nesta temporada. Ele disputou 33 dos 38 jogos que o Corinthians fez no ano. No elenco, só perde para o goleiro Cássio, que participou de 36 confrontos

Ralf completou 35 anos no último dia 6. O aniversário foi comemorado com a renovação do contrato com o Corinthians até o final de 2020. Nesta quarta-feira (26), o volante concedeu entrevista coletiva, aproveitou para agradecer aos dirigentes pela confiança e contou como é que um veterano como ele consegue estar disponível em praticamente todas as partidas da temporada. ...