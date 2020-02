Esporte Raikkonen lidera dia de testes em Barcelona; Mercedes inova no sistema de direção Finlandês conseguiu completar 134 giros antes de provocar a primeira interrupção do treino na pré-temporada

O segundo dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta quinta-feira (20), no circuito de Montmeló, em Barcelona, na Espanha, foi marcado pelo bom desempenho do finlandês Kimi Raikkonen, que foi o mais rápido nas duas sessões de treinamento com sua Alfa Romeo, e pela inovação tecnológica feita pela Mercedes com a utilização de uma direção ajustável, dispositivo q...