Esporte Rafinha pede cautela ao Flamengo para encarar o Santos: 'Euforia do lado de fora' Líder com 39 pontos, o time carioca enfrenta o Santos, vice com 37, pela 19ª rodada, a última do primeiro turno da competição, neste sábado (14), no Maracanã

O Flamengo faz neste sábado, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, um dos jogos mais aguardados do Campeonato Brasileiro. Líder com 39 pontos, o time carioca enfrenta o Santos, vice com 37, pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno da competição. Um dos jogadores mais experientes do elenco, o lateral-direito Rafinha pede cautela ao time para a partida. ...