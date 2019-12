Esporte Rafinha diz que título mundial seria presente para coroar ano do Flamengo

Vencer o Mundial de Clubes como a coroação de uma temporada praticamente perfeita para o Flamengo. Esse é o pensamento do lateral-direito Rafinha na véspera da estreia da equipe na competição, nesta terça-feira, diante do Al-Hilal, em Doha, pelas semifinais. Embora irregular em alguns momentos do primeiro semestre, o Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca. De...