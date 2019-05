Esporte Rafinha comemora volta aos gramados e analisa campanha do Goiás na Série A Após sofrer fatura no tornozelo, jogador ficou quase cinco se recuperando e voltou aos gramados contra o CSA

Apesar da derrota do Goiás para o CSA, por 1 a 0, no Rei Pelé, o duelo foi especial para o atacante Rafinha. Após fraturar o tornozelo na pré-temporada, durante treinamento, no dia 4 de janeiro, o jogador se recuperou e voltou aos gramados na última segunda-feira (27). Rafinha entrou no decorrer da partida no lugar de Michael e teve atuação discreta, mas empolgante. O jogado...