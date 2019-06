Esporte Rafinha celebra retorno ao Brasil após 14 anos: 'Eu escolhi o Flamengo'

Um dia após ser recepcionado com festa por um grupo de torcedores em seu desembarque no Rio, Rafinha iniciou a rotina de atleta do Flamengo. O lateral-direito treinou nesta terça-feira no Ninho do Urubu e depois foi apresentado em entrevista coletiva. Ao explicar as razões para o acerto com o time carioca, ele exaltou a grandeza da sua nova equipe, a comparando com o...