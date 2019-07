Esporte Rafinha brilha, Gabigol marca e Flamengo vence Botafogo de virada no Maracanã Com a vitória, os comandados do técnico Jorge Jesus se firmaram em terceiro lugar, com 24 pontos

O Flamengo ganhou moral antes da partida decisiva pela Copa Libertadores, na quarta-feira. Na tarde deste domingo, venceu o clássico contra o Botafogo, por 3 a 2, de virada, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, diminuindo a diferença para os líderes da tabela. Com a vitória, os comandados do técnico Jorge Jesus...