Esporte Rafaela Silva é bronze e Brasil conquista a primeira medalha no Mundial de Judô Medalha veio com uma vitória por waza-ari sobre a francesa Sarah Leonie Cysique

Campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016, a brasileira Rafaela Silva faturou nesta terça-feira (27) a medalha de bronze na categoria 57 kg no Mundial de Judô, que está sendo realizado no ginásio Nippon Budokan, em Tóquio, no Japão. Esta é a primeira conquista do Brasil na competição, que terá disputas até este domingo. Antes, nos dois primeiros dias de lutas, cinco judocas e...