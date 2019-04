Esporte Rafael Vaz lamenta final com torcida única: “era uma das coisas mais bonitas no futebol” Defensor acredita que com a decisão de torcida única, a pressão será maior, mas vê time esmeraldino preparado para vencer no Olímpico no primeiro jogo da final

Após a confirmação que as finais do Campeonato Goiano serão disputadas com torcida única, o zagueiro Rafael Vaz, do Goiás, acredita que isso tira parte do brilho da decisão. A Federação Goiana de Futebol anunciou, nesta quinta-feira (11), que os jogos da decisão estadual serão disputados apenas com a torcida da equipe mandante. “O Olímpico, pra mim, é um campo neutro. Terá p...