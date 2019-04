Esporte Rafael Vaz deve ser desfalque novamente em jogo contra o Goiânia Zagueiro apareceu de tênis no treino desta sexta-feira no CT Edmo Pinheiro

O Goiás realizou na tarde desta sexta-feira (05) seu último treino antes do jogo de volta contra o Goiânia, pelas semifinais do Campeonato Goiano. Para o duelo que vale vaga na final da competição, o técnico Maurício Barbieri não deve contar o zagueiro Rafael Vaz. O jogador já foi desfalque no primeiro duelo. Com desconforto muscular, Vaz foi poupado. Esta semana...