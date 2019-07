Esporte Rafael Vaz deixa clima amistoso de lado e projeta vitória diante do Racing para evitar cobranças Zagueiro destaca que o fato de ser um amistoso não diminui cobranças em cima do Goiás

Faltam mais de 10 dias para o Campeonato Brasileiro voltar à rotina do Goiás, mas o time tem um bom desafio pela frente para se preparar até lá. Neste sábado (06), o alviverde enfrenta o Racing, do Uruguai, em amistoso, na Serrinha, às 18 horas. Apesar de ser uma partida amistosa, o grupo está encarando o jogo com muita seriedade. Para o zagueiro Rafael Vaz, caso o...