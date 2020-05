Esporte Rafael Vaz coloca Goiás em campo em torneio de futebol virtual Zagueiro será o representante esmeraldino no 'FC: Futebol de Casa' com transmissão do Sportv

O Goiás vai voltar a entrar "em campo" nesta quinta-feira (28). O clube esmeraldino estará representado pelo zagueiro Rafael Vaz no 'FC: Futebol de Casa', programa de televisão que promove disputas de futebol virtual entre jogadores dos clubes da Série A do Brasileirão. A fase classificatória começa na quinta-feira, às 17h30, com transmissão do SporTV e do Globoesporte.com. No grupo ...