Esporte Rafael Vaz adia decisão sobre permanência no Goiás Rafael Vaz manifesta desejo de seguir no clube para 2020, mas adia definição para período após festejos

O zagueiro Rafael Vaz pensará no futuro somente após as festas de fim de ano. O jogador não quer falar, ainda, das perspectivas para próxima temporada. A preocupação é aproveitar férias. Mesmo assim, admite que a vontade é permanecer no clube esmeraldino, o que deve ser negociado com a diretoria.Rafael Vaz não tem contrato com o Goiás para a próxima temporada. De féria...