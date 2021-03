O zagueiro Rafael Toloi, de 30 anos e revelado na base do Goiás, disputará as Eliminatórias da Europa no mês de março pela primeira vez. Natural de Glória d'Oeste-MT e com cidadania italiana desde antes de deixar o alviverde, Rafael Toloi foi convocado pelo técnico da Itália, Roberto Mancini, para fazer parte da Azzurra, que tem três jogos agendados, neste mês, pelo Grupo C das Eliminatórias à Copa do Catar (2022): contra Irlanda dia 25), Bulgária (28) e Lituânia (31).

Esta é a primeira vez que o jogador brasileiro é convocado para servir seleção italiana - ele é titular e um dos destaques da Atalanta -, apesar de ter passado pelas seleções de base do Brasil, em 2008 e 2009.

Toloi está entre os 38 nomes chamados por Roberto Mancini - o treinador, que é ex-jogador da Azzurra, optou por chamar a maioria de atletas que atuam em clubes da Itália. Para atuar pela seleção italiana, Rafael Toloi recebeu autorização especial da Fifa.

No início da carreira, ainda na base do Goiás, ele conquistou os títulos da Copa Sendai (2008), do Torneio Hexagonal Internacional da Venezuela (2009), Campeonato Sul-Americano (2009) e foi vice do Mundial Sub-20 (2009).

Nesse período, se firmou como titular do time principal do Goiás, no qual foi campeão do Goianão (2009 e 12) e da Série B (2012), apesar de ter sido negociado com o São Paulo no decorrer da competição nacional. Ele também fez parte da equipe vice-campeã da Copa Sul-Americana (2010), pelo alviverde.