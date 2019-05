Esporte Rafael Silva encerra processo de renovação e está de saída do Vila Nova Atacante disputou 24 jogos pelo Tigre e marcou sete gols, entre 2018 e a atual temporada

O atacante Rafael Silva deixará o Vila Nova após fim do contrato, que será encerrado no dia 31 de maio. O atacante de 23 anos estava negociando, desde o ano passado, a renovação com o clube colorado, mas não houve acordo para permanência do atleta no Tigre. A informação é do site Globoesporte.com e foi confirmada pelo O POPULAR com o estafe do jogador. Rafael Silva foi contra...