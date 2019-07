Esporte Rafael Santos não se abala após erro contra o América-MG

“Tudo tranquilo”. Esta era a frase estampada na camisa do goleiro do Vila Nova, Rafael Santos, na saída do Serra Dourada, após o empate por 1 a 1 contra o América-MG, pela 10ª rodada da Série B. No gol do Coelho, que abriu o placar, o arqueiro colorado espalmou um chute de média distância para o centro da área e, no rebote, acabou sendo vazado por Juninho.O goleiro, c...