Esporte Rafael Santos evita jogar a toalha no Vila Nova: ‘Vamos lutar até o último jogo’ Na opinião do goleiro colorado, não há culpados no Tigre pelo momento do clube. Elenco busca forças para não desistir da luta contra o rebaixamento

O Vila Nova se complicou na Série B após empate com o Guarani, na quarta-feira (13), mas isso não significa que a equipe colorada jogou a toalha na luta contra o rebaixamento. O goleiro Rafael Santos concedeu entrevista coletiva nesta quinta (14) e fez questão de dizer que o momento do Tigre na competição nacional é resultado de pontos desperdiçados pelo clube ao longo do...