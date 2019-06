Esporte Rafael Santos enxerga Vila Nova na luta pelo acesso e fala em 'retribuição' ao clube Goleiro colorado, de contrato renovado até o fim de 2020, diz que usará semana de folga para conhecer Goiânia com a família e ressalta "tranquilidade" para trabalhar no Tigre

Contrato renovado, apoio da torcida e confiança da direção. Na visão do goleiro Rafael Santos, seu atual momento no Vila Nova é algo para se comemorar. O defensor colorado afirmou que sentiu a necessidade de "retribuição" ao Tigre ao estender o vínculo com o clube até o fim de 2020. "Me dão muita tranquilidade aqui. Minha maior retribuição seria renovar com o ...