Esporte Rafael Santos cobra resultados no Vila Nova: “Não adianta falar mais” Goleiro espera que Tigre repita postura apresentada no 2º tempo contra o Atlético para voltar a vencer na Série B

O goleiro Rafael Santos entende que não há mais margem para erros no Vila Nova e de que chegou o momento da equipe voltar a vencer para escapar da zona de rebaixamento (Z4) à Série C. O Tigre empatou duas vezes e perdeu um jogo nos últimos três disputados, resultados que colocaram entre os últimos colocados da competição nacional. Para o camisa 1 do Tigre, chego...