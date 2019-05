Esporte Rafael Santos cobra reação: “Tive 30 minutos de sono, mas temos que virar a chave" Exaltado pela torcida, goleiro colorado não conseguiu evitar eliminação da Copa do Brasil, nos pênaltis, mas foca na continuidade da Série B

Um dia após a eliminação nos pênaltis da Copa do Brasil, para o Juventude, o Vila Nova se reapresentou, de cabeça inchada, e começou a preparação para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, única competição restante para o Tigre no ano. Um dos poucos jogadores exaltados pela torcida, o goleiro Rafael Santos falou sobre o sentimento da desclassificação. “...