Esporte Rafael Santos celebra boa fase no Vila Nova Após altos e baixos no clube, Rafael Santos comemora momento e renovação com Tigre

No Vila Nova desde abril do ano passado, o goleiro Rafael Santos já viveu uma montanha-russa de sensações. Foi criticado por prejudicar o time na busca pelo acesso à Série A em 2018, pensou em deixar o clube, mas optou por não parar o trabalho. Ganhou a titularidade e, com atuações marcantes em 2019, virou uma das referências coloradas para a torcida. Recentemente, t...