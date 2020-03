Esporte Rafael Nadal vence Taylor Fritz com facilidade e conquista 3º título em Acapulco

Número 2 do mundo, Rafael Nadal confirmou o favoritismo ao vencer o norte-americano Taylor Fritz (35º do ranking mundial) por 6/3 e 6/2 na madrugada deste domingo (horário de Brasília) e conquistar o Torneio de Acapulco, no México. O espanhol fechou o torneio sem perder um set sequer. "Não poderia estar mais feliz. Joguei muito bem do começo ao fim", analisou Na...