Esporte Rafael Moura volta, mas Goiás viaja com dúvidas na escalação Yago Rocha, Yago Felipe e Michael são desfalques na equipe. Ney Franco deve apostar em Breno, na lateral-direita, e Thalles continua no meio, mas ataque é indefinido

O Goiás viaja, neste domingo (17), para o Rio de Janeiro, onde enfrentará o Vasco, às 19h30, de segunda (18), no estádio São Januário. Com três desfalques certos – Yago Rocha, Yago Felipe e Michael -, o técnico Ney Franco irá com dúvidas na escalação da equipe. O treinador tem Breno e Kevin como opção para a lateral-direita. No entanto, a maior dúvida é no ataque...