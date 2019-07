Esporte Rafael Moura terá desafio de produzir para reconquistar esmeraldinos Em retorno após nove anos, atacante Rafael Moura ressalta lado afetivo com o clube e espera corresponder às expectativas da aposta

Aos 36 anos, Rafael Moura foi apresentado no Goiás com discurso otimista e refutando a ideia de aposentadoria próxima. O desejo do jogador passa por caminho desafiador. Buscando uma situação contratual mais segura, já que voltou à Serrinha com contrato por produtividade, o atacante tem 28 jogos em quatro meses pela frente para entrar em campo, marcar gols, corresponder às...