Esporte Rafael Moura se isola como quarto maior artilheiro do Goiás nos pontos corridos Dos 50 gols anotados pelo Goiás, He-Man fez 26 deles em partidas da Série A

Com os dois gols marcados na vitória, de virada, sobre o Santos na Vila Belmiro, no último domingo (24), o atacante Rafael Moura, de 37 anos, chegou a 50 gols com a camisa esmeraldina e se tornou o quarto maior artilheiro do Goiás na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Com duas passagens pelo clube esmeraldino, a primeira em 2010 e a última desde 2019, ...