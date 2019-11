Esporte Rafael Moura se destaca na lista dos maiores goleadores dos pontos corridos He-Man se iguala a Washington e pode ganhar mais duas posições no ranking dos artilheiros

Não é apenas o Goiás que vive um momento especial na reta final de 2019. O atacante Rafael Moura tem provado sua importância no time esmeraldino com muita dedicação e gols, a ponto de se igualar a Washington (ex-atacante de Athletico-PR, Fluminense e São Paulo) no ranking dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos - o Nacional pass...