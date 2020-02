Esporte Rafael Moura se desculpa por eliminação do Goiás: 'sentimento de vergonha' Atacante lamenta desclassificação na Copa Sul-Americana. Jogador pede união para superar momento de turbulência que vive equipe

Após a eliminação na Copa Sul-Americana, o atacante Rafael Moura lamentou o placar e a falta de efetividade do ataque esmeraldino. Para o jogador, apesar de noite feliz do goleiro adversário, equipe do Goiás não jogou bem e se deixou levar pelo nervosismo. "Sentimento de frustração. Temos cobrança interna. A grande parcela de culpa foi nossa. Não fomos um tipo apá...