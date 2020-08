Esporte Rafael Moura revela todos os jogadores do Goiás com Covid-19 Atacante esmeraldino fala sobre contaminação em nove atletas esmeraldinos e relata como são os testes, falando em período "cego" em que há contato com colegas e familiares

O atacante Rafael Moura revelou, em sua conta no Instagram nesta segunda-feira (10), todos os nove jogadores que tiveram testes positivos para Covid-19 no elenco do Goiás. Além dele, do volante Sandro e do goleiro Tadeu, que já tinham exposto seus testes em suas redes sociais, estão infectados o zagueiro David Duarte, o atacante Lucão do Break, o volante ...