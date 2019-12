Esporte Rafael Moura revela chateação por não saber se fica no Goiás Atacante, na zona mista, disse que ‘merecia mais consideração’ e que a direção esmeraldina prometeu definir sua situação antes do fim da Série A

Autor de dois gols na vitória sobre o Grêmio, por 3 a 2, neste domingo (8) e principal artilheiro do Goiás na Série A com nove gols - mesmo número de tentos marcados por Michael -, o atacante Rafael Moura se diz chateado com a direção esmeraldina por não saber se permanecerá no clube em 2020. O jogador foi contratado no meio do ano, em julho, com vínculo até o...