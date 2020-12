Esporte Rafael Moura reprova vacilo no segundo gol do Corinthians sobre o Goiás: 'estraga toda nossa luta' Apesar do deslize, Rafael Moura disse que ainda acredita que o Goiás possa escapar do rebaixamento, mas que erros precisam ser reduzidos

Após abrir o placar sobre o Corinthians na Neo Química Arena, na noite desta segunda-feira (21), o Goiás sofreu a virada e voltou a perder na Série A do Campeonato Brasileiro. O segundo gol alvinegro nasceu de um erro individual do volante Miguel e rendeu críticas do atacante Rafael Moura. O atacante esmeraldino salientou a partida aguerrida do Goiás perante o Co...