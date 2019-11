Esporte Rafael Moura reconhece queda de desempenho coletiva e pede Goiás aguerrido: 'mais sangue e vibração' Atuações do Goiás contra Atlético Mineiro e Santos foram abaixo da crítica, principalmente pela falta de empenho, na avaliação do atacante

O Goiás sofreu derrotas nas duas últimas vezes que foi a campo na Série A. Perdeu para Atlético-MG e Santos e, com isso, estacionou nos 42 pontos, na 10ª posição. Na análise do atacante Rafael Moura, o time esmeraldino não demonstrou nem mesmo vontade, como deveria, nos confrontos recentes e os tropeços foram merecidos. "Foram jogos em que fomos muito abaixo do que vínhamos jogando, não só nas partes tática e técnica, ...