Esporte Rafael Moura publica vídeo de golaço com a camisa do Goiás Novo atacante esmeraldino usou rede social para relembrar passagem pelo Goiás

Contratado pelo Goiás como reforço para sequência da Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante Rafael Moura, de 36 anos, usou seu perfil oficial no Instagram para publicar uma lembrança de sua passagem pelo clube e atiçou torcedores esmeraldinos. Aproveitando esta quinta-feira (11), He-Man, apelido do atacante Rafael Moura, publicou o famoso #tbt" - uma ...