Esporte Rafael Moura pode ser relacionado para jogo contra o Avaí Atacante de 36 anos vem correspondendo bem aos treinos e pode ser opção para Claudinei Oliveira no duelo na Ressacada

Rafael Moura pode ser relacionado para o jogo contra o Avaí, neste domingo (21), na Ressacada, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o preparador físico do clube, Robson Gomes, a convocação pode ocorrer dependendo de como o jogador vai se sair nesta semana de treinos. O atacante de 36 anos foi contratado pelo clube no último dia 10 e se apresentou com fo...