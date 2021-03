Esporte Rafael Moura não renova com o Goiás Nas duas passagens pelo alviverde, o atacante disputou 120 jogos oficiais e marcou 49 gols

Chegou ao fim a segunda passagem do atacante Rafael Moura pelo Goiás. O contrato com o jogador, de 37 anos, não será renovado para a temporada 2021. Após brilhar com a camisa esmeraldina em 2010, na campanha que levou o Goiás ao vice-campeonato da Copa Sul-Americana, Rafael Moura voltou ao clube em 2019 e disputou as duas últimas temporadas pelo clube. Ao todo, o ata...