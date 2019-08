Esporte Rafael Moura garante estar bem tecnicamente e sonha com sequência de jogos no Goiás Provável titular diante do Bahia, atacante afirma estar em boa forma física e com bom aproveitamento técnico

Sem Kayke, titular e artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, Rafael Moura deve ter sua primeira oportunidade de iniciar uma partida pelo Goiás desde que chegou, dia 12 de julho. O jogador será titular no duelo contra o Bahia, domingo (18), na Arena Fonte Nova, às 16 horas. Apesar de ter ficado sem clube no primeiro semestre do ano, Rafael Moura se apresentou na Ser...