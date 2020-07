Esporte Rafael Moura faz planos de longevidade no Goiás Com a temporada de 2010 na memória, Rafael Moura traça metas para Série A nacional

Rafael Moura foi contratado pelo Goiás na primeira quinzena de julho de 2019, após ficar um período sem clube desde a saída do América-MG no fim de 2018. Por causa do período de inatividade e da idade mais avançada, teve contrato por produtividade firmado. O atacante foi importante na campanha do Goiás na Série A e teve seu vínculo renovado para a atual temporada. O jo...