Esporte Rafael Moura e Thalles marcam no final e Goiás volta a vencer Com gols aos 45 e 48 minutos do 2º tempo, esmeraldino vence o Avaí. Alviverde chega aos 42 pontos, na 9ª posição.

O Goiás venceu o Avaí, na noite deste domingo (3), com gols aos 45 e 48 minutos do 2º tempo. Rafael Moura fez de pênalti e Thalles aumentou. O time goiano não vencia há 4 jogos (empates com Corinthians, Chapecoense e Flamengo e derrota para Athletico-PR). O Goiás chega aos 42 pontos e sobe para a 9ª colocação. No final da tabela, o Avaí vê o pesadelo da Série B se t...