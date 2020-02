Esporte Rafael Moura diz que Goiás precisa acreditar ‘até o final’ para virar eliminatória Atacante citou a campanha da equipe em 2010, na qual foi artilheiro, para buscar motivação para o duelo desta terça-feira (25), contra o Sol de América

Um jogador do Goiás sabe bem da importância da Copa Sul-Americana para o time esmeraldino. Em 2010, Rafael Moura foi artilheiro da equipe, com oito gols, na campanha do vice-campeonato do clube goiano no torneio. Para ele, cair na 1ª fase da competição na atual edição seria jogar fora tudo que foi feito durante a Série A 2019. “Sempre nas coletivas na Série A faláv...