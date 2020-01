Esporte Rafael Moura agradece apoio e planeja 2020 vitorioso no Goiás O atacante esmeraldino deve se apresentar ao clube na manhã desta quarta-feira (8) para iniciar a pré-temporada junto ao elenco

O atacante Rafael Moura, de 36 anos, comemorou sua renovação de contrato por mais uma temporada com o Goiás e publicou um vídeo, veiculado nas redes sociais do clube esmeraldino. O jogador agradeceu o apoio dos torcedores e projetou uma temporada vitoriosa. “Estou aqui comemorando minha renovação, muito feliz com esse acerto. Agradeço a todos vocês torcedores, a impr...