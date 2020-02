Esporte Rafael Moura admite luto após eliminação do Goiás e faz reflexão: 'falta mais gana' Principal nome esmeraldino, atacante falou da identificação com o clube e fez reflexões sobre jovens, no futebol e na sociedade

A eliminação precoce do Goiás na Copa Sul-Americana, na primeira fase diante do Sol de América/PAR, assombra os esmeraldinos. Jogador mais identificado com o clube esmeraldino, o atacante Rafael Moura falou com o POPULAR sobre a frustração de não repetir uma campanha marcante na competição, como foi em 2010. Na sua primeira passagem pelo clube alviverde, He-Man foi o gra...