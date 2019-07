Esporte Rafael Moura é regularizado, mas técnico descarta estreia do jogador contra o Avaí Expectativa é que o atacante jogue contra o Atlético-MG, no Serra Dourada

Rafael Moura está, oficialmente, liberado para voltar a jogar com a camisa do Goiás. O atacante saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na tarde desta sexta-feira (19), e está à disposição do técnico Claudinei Oliveira. Entretanto, o comandante descartou a estreia do jogador na partida contra o Avaí, na Ressacada, no próximo domingo (21). Segundo Claudi...