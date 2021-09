Esporte Raducanu é campeã do US Open com campanha impecável aos 18 anos Ela entrou no US Open na 150ª posição do ranking, e no fim de junho, antes de disputar Wimbledon, era a 338ª --agora será a 23ª

De fora do grupo das 300 melhores tenistas do mundo há pouco mais de dois meses ao título do primeiro torneio do Grand Slam na carreira neste sábado (11). Numa das jornadas mais surpreendentes da história do tênis, a britânica Emma Raducanu conquistou o título do US Open aos 18 anos. Na final, ela bateu a canadense Leylah Fernandez, 19, por 2 sets a 0, parciais de 6/4...