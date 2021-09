Esporte Radialistas são indiciados por injúria racial após comentários sobre cabelo de jogador Em transmissão de rádio de partida no Estádio da Serrinha, profissionais se referiram ao cabelo de Celsinho como "pesado demais", “bandeira de feijão” e “negócio imundo”

O narrador Romes Xavier e o repórter Vinícius Silva serão indiciados por injúria racial por comentários feitos sobre o cabelo black power do meia Celsinho, do Londrina, durante o jogo com o Goiás, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, no último dia 17 de julho. Esse é o resultado do inquérito instaurado pelo Grupo Especializado no Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e...